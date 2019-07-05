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Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс сделал заявление о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

Я буду болеть за Дастина Порье. Мы с Дастином работаем вместе, у нас один и тот же спонсор. Поэтому мы с ним бизнес-партнёры, — цитирует Джонса Tofight .

Джонс добавил, что он не любит Даниэля Кормье, который встретится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и что он ему просто не нравится. По его словам, Хабиб борец, так же, как и он, а борцы зачастую диктуют ход поединка.

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.