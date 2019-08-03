Американский боксёр Джервонта Дэвис заявил, что согласен выйти на бой против украинца Василия Ломаченко. По его словам, он готов провести поединок в первых месяцах 2020 года.
У меня достаточно умений и опыта. Полагаю, что время для этого боя настало. Моё послание Ломаченко? Продолжай побеждать, и когда-нибудь мы встретимся, — цитирует атлета портал
Boxing Scene.
Дэвис является чемпионом мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг). На счету Ломаченко титулы сильнейшего боксёра планеты по версии WBA Super и WBO в лёгком весе (до 62,2 кг).
Ранее News.ru сообщал, что российский боксёр Александр Поветкин проведёт бой против британца Хьюи Фьюри. Поединок состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа.