https://static.news.ru/photo/f9cfe1fa-b608-11e9-906e-fa163e074e61_660.jpg Джервонта Дэвис Фото: Steven Paston/imago sportfotodienst/Global Look Press

Американский боксёр Джервонта Дэвис заявил, что согласен выйти на бой против украинца Василия Ломаченко. По его словам, он готов провести поединок в первых месяцах 2020 года.

У меня достаточно умений и опыта. Полагаю, что время для этого боя настало. Моё послание Ломаченко? Продолжай побеждать, и когда-нибудь мы встретимся, — цитирует атлета портал Boxing Scene .

Дэвис является чемпионом мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг). На счету Ломаченко титулы сильнейшего боксёра планеты по версии WBA Super и WBO в лёгком весе (до 62,2 кг).

Ранее News.ru сообщал, что российский боксёр Александр Поветкин проведёт бой против британца Хьюи Фьюри. Поединок состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа.