https://static.news.ru/photo/4a67d798-ae21-11e9-89c4-fa163e074e61_1024.jpg Армен Закарян Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Двукратный чемпион России по боксу Армен Закарян отреагировал на смерть российского боксёра Максима Дадашева.

Ему нельзя было боксировать, я не могу на 100 процентов говорить, но, по-моему, было такое, что он перенёс вирусный менингит. Ему тяжело пришлось, он выкарабкивался из этого состояния очень долго, — цитирует Закаряна Sport24 .

Максим Дадашев скончался в США 23 июля в результате отёка мозга, полученного в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Ему не помогла операция по трепанации черепа, сердце спортсмена не выдержало нагрузки.

Бой с пуэрториканцем стал первым и единственным проигранным поединком в профессиональной карьере Дадашева. У боксёра остались жена и дочь.

Посольство РФ в Вашингтоне выразило готовность оказать содействие в доставке тела спортсмена на родину.

Ранее Федерация бокса России заявила, что проведёт расследование обстоятельств гибели Дадашева. Организация также сообщила, что семья спортсмена будет получать пожизненные выплаты, писал News.ru.