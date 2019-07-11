https://static.news.ru/photo/5503c8ae-a3d3-11e9-b55e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Григорий Дрозд/vk.com

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), а ныне спортивный функционер и член Общественной палаты России Григорий Дрозд прокомментировал информацию о том, что российский боксёр Денис Лебедев принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Карьера Дениса была успешной. Бои с Роем Джонсом, Джеймсом Тони и Гильермо Джонсом привлекали большой интерес аудитории. Он был чемпионом мира. Поэтому карьера была успешной. Денис целеустремленный и прямой парень, а также решительный. Эти качества помогут ему в дальнейшей жизни, — цитирует Дрозда ТАСС .

На счету россиянина в профессиональной карьере 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. Лебедев в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Это случилось после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с ним, однако Лебедев в конце июня вновь был лишен статуса суперчемпиона после отказа проводить бой против «регулярного» чемпиона WBA француза Арсена Гуламиряна.

Ранее Лебедев не смог договориться с командой француза Арсена Гуламиряна о бое во Франции, писал News.ru.