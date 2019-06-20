22 июня во Флориде пройдёт самый громкий бой в истории молодой промоутерской компании Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), специализирующийся на боксе без перчаток. Друг и соотечественник Конора Макгрегора русского происхождения Артём Лобов сразится с экс-чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи. Это будет действительно эпохальное событие в истории этой разновидности единоборств.

Бокс как он есть

Это сейчас бокс невозможно представить без четырёхстороннего ринга с канатами, массивных перчаток и девушек с табличками с номерами раундов. В XIX веке английский бокс сложно было назвать джентльменским видом спорта. Дрались без перчаток по середине круга, созданного толпой, и по правилам, не сильно отличающимися от уличной драки. Это позже маркиз Киунсбери утвердил 12 пунктов правил, которые и заложили основу современного бокса как вида спорта. Но сейчас он переживает явную стагнацию как на профессиональном, так и на любительском уровне. Обилие чемпионских версий, весовых категорий и поясов, а также эксклюзивные контракты боксёров с телеканалами привели к тому, что лучшие если и дерутся с лучшими, то по большим праздникам.

Народу же хочется зрелищ прямо здесь и сейчас. Именно поэтому год назад бывший профессиональный боксёр Дэвид Фельдман основал компанию BKFC, которая вернула в Америку легальные боксёрские поединки без перчаток впервые с 1889 года. Большинство бойцов, подписавших контракты с новым промоушеном, — ветераны ММА, которые с возрастом стали не нужны UFC и другим сильнейшим компаниям, а также несколько малоизвестных боксёров. Первые турниры на голых кулаках запомнились бескомпромиссным «рубиловом», обезображенными до неузнаваемости лицами и ручьями крови, залившими ринг и всё вокруг него.

Нет углам, перчаткам и тяжёлым нокаутам

Все боксёрские поединки без перчаток проходят в ринге круглой формы с четырьмя канатами. Они состоят из пяти раундов по две минуты с перерывом на одну минуту. Бить можно только руками, но в отличие от бокса разрешено хватать соперника и одновременно наносить удары. Нет запрета на удары открытой перчаткой просто потому, что на руках нет ничего, кроме бинтов. Также здесь нет присущих боксу 17 весовых категорий, так как за основу взяты принятые в ММА разделения по весам.

Судят поединки рефери из мира смешанных единоборств. Несмотря на кажущуюся жестокость и даже дикость, по словам специалистов, эти поединки не опаснее боёв по классическим правилам бокса и ММА. Дело в том, что сила удара голым кулаком, а соответственно и угроза черепно-мозговых травм меньше, однако больше травм рук и рассечений, что бросается в глаза зрителю. Но также можно заметить, что тяжёлых нокаутов в прошедших боях было совсем немного.

Своя ниша и больше 100 тысяч продаж

Хотя первым чемпионом и победителем Гран-при в тяжёлом весе стал ветеран ММА Арнольд Адамс с сомнительным рекордом 6–10 и боями в заштатных организациях, бои быстро нашли своего зрителя, а к шестому шоу число продаж по системе «плати и смотри» перевалило за сто тысяч просмотров. Бойцы получают пока небольшие деньги, в отличие от звёзд бокса и ММА, порой всего по несколько тысяч долларов, однако это только начало. Bare Knuckle — это как раз для любителей уличных драк в первозданном виде, уставших от нынешнего рафинированного бокса и «обнимашек в партере», которые им не нравятся в ММА.

Первой настоящей звездой организации стал как раз ветеран UFC Артём Лобов. Уроженец Нижнего Новгорода давно живёт в Ирландии, тренируется с Конором Макгрегором и славится тем, что готов закатить яркий бой с кем угодно, а результат для него не главное. За преобладание поражений над победами он получил шуточное прозвище «Легенда» и после ухода из UFC предпочёл бокс на голых кулаках всем остальным промоутерским компаниям, которые выстроились за ним в очередь. Бой Лобова с Джейсоном Найтом стал первым хитом в истории BKFC, но далеко не последним.

За честь бокса постоит чемпион

К предстоящему в этот уик-энд поединку Лобова с экс-чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи будет приковано особое внимание, так как бойцы уже неоднократно скандалили, плевались и пытались убить друг друга на каждой совместной встрече. Малиньяджи при этом перегибал палку и оскорблял даже мать оппонента. История этой вражды берёт начало с того момента, когда боксёр приехал в лагерь к Конору Макгрегору и начал готовить его к бою с Флойдом Мейвезером. После того как Макгрегор неожиданно отправил спарринг-партнёра в нокдаун, а это видео попало в сеть, Малиньяджи почувствовал себя обманутым и перебежал в лагерь Мейвезера, а заодно и рассказал ему все секреты. Поэтому свои счёты есть у каждой из сторон.

Противостояние бокса и ММА в новом виде единоборств — это гораздо больше, чем шоу. Это эпохальное событие, которое определит дальнейший вектор этого спорта и покажет, кто в нём способен быть более успешным. Точно также первые поединки в PRIDE звезды ММА Риксона Грейси и короля рестлинга Нобухико Такады, завершившиеся безоговорочной победой бразильца, показали, что будущее организации и японских боёв именно за смешанными единоборствами. Уже после этого там появились Емельяненко и Крокоп, Вандерлей Силва и Хендерсон, Ногейра и Руа.

В предстоящем бою большинство экспертов считает фаворитом именно Малиньяджи, а букмекеры дают котировки в его пользу 1 к 2. Несмотря на возраст и длительный простой в карьере, его классическая школа бокса должна показать превосходство перед уличной дракой, при этом совсем не важно, по каким правилам идёт бой. Шанс Лобова только в том, что соперник может не подготовиться к долгой битве или поддаться эмоциям и ввязаться в безбашенную рубку. Но от результатов этого боя будет зависеть и отношение многих боксёров к этому пока новому и неизведанному виду боёв.