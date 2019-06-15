https://static.news.ru/photo/c5d45e30-8fbb-11e9-a24d-fa163e074e61_1024.jpg Юниер Дортикос Фото: Alexander Sandvoss/Mandoga Media/Global Look Press

В Риге завершился первый полуфинал Всемирной боксёрской серии в первом тяжёлом весе. Кубинец Юниер Дортикос (24-1, 22 КО) нокаутировал американца Эндрю Табити (17-1, 13 КО) и стал чемпионом мира по версии IBF.

Дортикос занял центр ринга с первых раундов и владел инициативой в первой половине боя, однако в шестом раунде он получил сильное рассечение над глазом. Травма не помешала ему сохранить контроль над боем и довести его до победы. В десятом раунде Дортикос пробил двойку и отправил соперника в глубокий нокаут.

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