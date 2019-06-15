В Риге завершился первый полуфинал Всемирной боксёрской серии в первом тяжёлом весе. Кубинец Юниер Дортикос (24-1, 22 КО) нокаутировал американца Эндрю Табити (17-1, 13 КО) и стал чемпионом мира по версии IBF.
Дортикос занял центр ринга с первых раундов и владел инициативой в первой половине боя, однако в шестом раунде он получил сильное рассечение над глазом. Травма не помешала ему сохранить контроль над боем и довести его до победы. В десятом раунде Дортикос пробил двойку и отправил соперника в глубокий нокаут.
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