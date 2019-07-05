https://static.news.ru/photo/1a902030-9f2a-11e9-908e-fa163e074e61_1024.jpg Дольф Лундгрен Фото: Nicole Kubelka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный голливудский актёр Дольф Лундгрен рассказал о своём отношении к ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору и легенде MMA — Фёдору Емельяненко.

Даже не знаю, кто сейчас среди лучших. Мне нравится российский тяжеловес Фёдор Емельяненко. Раньше он был в полном порядке. Сейчас мне даже сложно кого-то отметить. Макгрегор? Точно! Конор Макгрегор интересный боец, — цитирует артиста The MacLife.

61-летний Лундгрен — исполнитель роли Драго в фильме «Рокки».

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.