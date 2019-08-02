https://static.news.ru/photo/f47ff646-b530-11e9-914e-fa163e074e61_660.jpg Деметриус Джонсон Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (29-3-1) победил японца Тацумицу Ваду (21-11-2) и вышел в финал Гран-при ONE в наилегчайшем весе.

Молодой японец оказал достойное сопротивление легендарному бойцу и выиграл первый раунд, но во второй половине боя за счёт борьбы Джонсон переломил ход боя в свою сторону и одержал победу единогласным решением судей. В финале Гран-при его соперником станет филиппинец Дэнни Кингад, победивший австралийца Риса Макларена.

Как сообщал News.ru, тренер Джона Джонса подарил Хабибу Нурмагомедову именные перчатки.