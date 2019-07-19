Дебютный поединок российского боксёра Мурата Гассиева в тяжёлом весе против американца Джоуи Давейко отменён.
Мурат травмировал плечо и спину. Поединок с Давейко отменён. Гассиев в ближайшее время вылетает в Германию на обследование, — сообщили
ТАССв команде Гассиева.
Бой должен был пройти 27 июля в техасском Арлингтоне.
Профессиональный рекорд российского боксёра — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
В июле 2018 года Гассиев проиграл украинцу Александру Усику, позволив ему стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.
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