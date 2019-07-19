Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Боец ММА из Грузии Лиана Джоджуа поделилась ожиданиями от первого боя в Ultimate Fighting Championship (UFC) с Сарой Морас, который пройдёт 7 сентября на турнире в Абу-Даби, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

У Сары хорошая база джиу-джитсу, но сейчас она идёт на череде поражений. Думаю, у меня хорошие шансы на победу. Букмекеры также считают меня фаворитом. Она опасна в борьбе, и там...