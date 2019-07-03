https://static.news.ru/photo/98da4678-9d81-11e9-91bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andy Rowland/Global Look Press

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Если я вижу у соперника кровь, то иду на добивание, в последних боях я показываю прогресс в этом моменте. Обещаю: если Нурмагомедов «поплывёт», я побегу добивать и вырублю его, — приводит слова американца MMA Junkie.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.