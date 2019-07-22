Российский боксёр Фёдор Чудинов рассказал о победном поединке против аргентинца Эзекиля Мадерны на Красной площади. Чудинов одержал победу нокаутом в десятом раунде и отстоял свой интерконтинентальный титул по версии WBA.
Чувствовал себя поначалу не очень комфортно, так как должен был выйти на бой в 20:20, а в итоге всё задержалось и поединок начался спустя час. Тяжело, когда постоянно остываешь и вынужден снова разминаться. Но по ходу боя перестроился и начал взвинчивать темп. Рад, что удалось провести долгий интересный поединок и при этом завершить его досрочно, — приводит слова Чудинова после боя корреспондент News.ru.
Как сообщал News.ru, Чудинов нокаутировал Мадерну в десятом раунде после жёсткого попадания в висок.