Чувствовал себя поначалу не очень комфортно, так как должен был выйти на бой в 20:20, а в итоге всё задержалось и поединок начался спустя час. Тяжело, когда постоянно остываешь и вынужден снова разминаться. Но по ходу боя перестроился и начал взвинчивать темп. Рад, что удалось провести долгий интересный поединок и при этом завершить его досрочно, — приводит слова Чудинова после боя корреспондент News.ru.