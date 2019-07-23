Российский боксёр Фёдор Чудинов в главном бою вечера бокса на Красной площади нокаутировал в десятом раунде аргентинца Эзекьеля Мадерну. После боя он рассказал о значимости этой победы, желании драться за чемпионский титул и неудаче брата Дмитрия, который проиграл нокаутом.

— Вы остались довольны своим выступлением?



— Поначалу было немного тяжело, потому что мы готовились выйти в ринг в 20:20, а в итоге главный бой перенёсся на час. Я слишком долго разминался, потом остыл, потом разминался снова. Соперник был в такой же ситуации, поэтому мы оба начали бой вяловато. По ходу боя пришлось перестраиваться, и мне это удалось.

— Соперник оказывал вам достойное сопротивление?



— Он был хорошо готов, готовился именно под меня. Его план заключался в том, что я буду атаковать, а он будет что-то выбрасывать в ответ. Раньше я допускал ошибки, когда думал только об ударе, но забывал про защиту. Здесь я старался уделять должное внимание защите. Бокс — это всё-таки искусство самообороны, а успешная защита — это 70 процентов победы. Я старался пробивать серии, хорошо защищаться и закончить бой досрочно, что мне в итоге и удалось.

— Вас удивило, когда он встал на колено после вашего удара?



— Я уже настраивался на чемпионские раунды, но тут мне удалось нанести хороший апперкот, который я кинул на автомате, а он поймал.

— Сейчас вы думаете о более серьёзных соперниках?



— Конечно. План пока такой, что сила соперников должна увеличиваться от боя к бою, а не сразу бросаться под танки. Потихоньку буду подходить к самым серьёзным соперникам. Желание есть, но оно должно совпадать с возможностями.

— Сейчас вы чувствуете себя готовым к бою за чемпионский пояс?



— Конечно, хочется подраться за пояс, но пока я следую общему плану, смотрю данные по своей «функционалке».

— Что чувствовали, проводя главный бой на Красной площади?



— Прежде всего, это была большая ответственность, потому что дома проигрывать нельзя. Зато после победы я почувствовал огромный приток эйфории, потому что не каждый день выпадает шанс победить на Красной площади. Сегодня я чувствовал огромную поддержку зрителей, поэтому хочу сказать спасибо всем, кто сегодня пришёл.

Фёдор Чудинов (в центре) Сергей Лантюхов/News.ru

— Вы довольны, что удалось отбоксировать почти полный бой, а соперник не сломался, как два предыдущих?



— Это очень важно, потому что я хочу боксировать именно с сильными соперниками. Когда каждый раз победа даётся легко, велик риск попасть на сильного соперника и сломаться. Я наоборот хочу подбирать соперников по своему текущему уровню, который постепенно растёт. Я надеюсь, что меня всё-таки подведут к топовым боям и дадут возможность побиться за чемпионский титул. Будем к этому готовиться.

— Недавнее поражение брата Дмитрия во Франции вас не выбило из колеи. Как к нему готовились?



— Я старался об этом не думать, хотя после боя Димы меня сильно колбасило. Я старался не показывать этого, но всё равно неприятно. Физически и функционально он был нормально готов, но случилось то, что случилось. Я старался об этом не думать, потому что на первом месте у меня мой собственный бой, поэтому переживания за брата приходилось отодвигать. Но так бывает, что лучшие уходят первыми.

— Дмитрий заканчивает карьеру после этого боя?



— Я на это надеюсь.

— Вы ему даёте такой совет?



— Нет, я не вправе решать за него. Он взрослый человек, а я готов поддержать любое его решение.