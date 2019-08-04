https://static.news.ru/photo/5914aab6-b76b-11e9-88aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева погибли в Севастополе во время купания в море. Спортсменки находились в Крыму на сборах.

Несчастный случай произошёл вечером 4 августа на территории яхт-клуба, девушки проигнорировали предупреждение о штормовой погоде и решили искупаться, — сообщает МЧС.

По предварительной информации, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море, а вторая бросилась её спасать, сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый.

32-летняя Фатима Жагупова — чемпионка России, Европы и мира по кикбоксингу, многократная обладательница Кубка мира. Она лидер сборной в «разделе» К-1 (считается самым жёстким видом кикбоксинга). В 2015 году девушка была признана лучшей спортсменкой Кабардино-Балкарии.

Элина Гисмеева в Севастополе готовилась к чемпионату мира. Она была детским тренером.

В Федерации кикбоксинга РФ подтвердили гибель спортсменок, отметив, что они были «первыми номерами» российской национальной сборной.

Ранее менеджер погибшего боксёра Максима Дадашева рассказал о его стремлениях, заявив, что спортсмен всегда знал свою цель и шёл к ней. Он хотел стать чемпионом, поставить на ноги семью, писал News.ru.