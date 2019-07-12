Фото: Магомед Магомедкеримов/vk.com

В Атлантик-Сити завершился четвёртый турнир второго сезона лиги PFL, где определились участники плей-офф в среднем и лёгком весе.

В главном бою вечера россиянин Магомед Магомедкеримов (25-5) одержал уверенную победу по очкам над американцем Крисом Кёртисом (21-6). Судьи отдали победу Магомедкеримову со счётом 30-27 (двое) и 30:26.

Таким образом, действующий чемпион PFL вышел в плей-офф со второго места и в четвертьфинале снова может встретиться с Кёртисом.

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