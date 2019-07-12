В Атлантик-Сити завершился четвёртый турнир второго сезона лиги PFL, где определились участники плей-офф в среднем и лёгком весе.
В главном бою вечера россиянин Магомед Магомедкеримов (25-5) одержал уверенную победу по очкам над американцем Крисом Кёртисом (21-6). Судьи отдали победу Магомедкеримову со счётом 30-27 (двое) и 30:26.
Таким образом, действующий чемпион PFL вышел в плей-офф со второго места и в четвертьфинале снова может встретиться с Кёртисом.
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