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Чемпион Европы по боевому самбо, боец смешанного стиля (MMA) Максим Новосёлов ударил топором своего спарринг-партнёра Андрея Князева. Инцидент случился во время тренировки.

Самбист взял с собой топор на тренировку, чтобы похвастаться подарком. В зале Новосёлов стал развлекаться — подбрасывая холодное оружие вверх, а затем шутя стал размахивать топором перед спарринг-партнёром. Его оппонент...