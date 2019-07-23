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Тренер российского боксёра-тяжеловеса Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал о травме, которая помешала воспитаннику принять участие в бою с Джоем Давейко, и о его адаптации к тяжёлому весу.

Мы очень расстроились, потому что Мурат в течение нескольких месяцев проходил подготовку во Владикавказе, проходил спарринги. Травма плеча получилась очень неожиданной для нас. Сейчас Мурат прилетел в Германию, где обследуется,...