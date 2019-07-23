Чемпион лиги ACA в полулёгком весе Салман Жамалдаев (17-1) будет защищать свой чемпионский титул на юбилейном турнире ACA 100 в Грозном 4 октября. Соперником россиянина станет ведущий бразильский боец Фелипе Фроес (17-4).
Жамалдаев не знает поражений уже на протяжении шести лет. В марте 2019 года он завоевал чемпионский титул, победив в напряжённом пятираундовом противостоянии ветерана ММА Марата Балаева. Бразилец Фелипе Фроес представляет знаменитый клуб Nova Uniao, который возглавляет Жозе Алду.
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