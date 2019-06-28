https://static.news.ru/photo/27e01df0-99bf-11e9-aa81-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksander V.CHERNYKH/Global Look/Global Look Press

Российский боксёр полутяжёлого веса Артур Бетербиев обратился к чемпиону мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву.

В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло, — написал Бетербиев в своём Instagram-аккаунте.

На счету Ковалёва 37 боёв, 33 из которых являются победными, одна ничья и три поражения.

Бетербиев, по национальности чеченец, все свои 14 поединков на профессиональном ринге закончил досрочными победами. Уже в третьем раунде он отправил Каладжича в нокдаун, а в пятой трёхминутке после очередной мощной атаки россиянина рефери остановил поединок.

Как сообщал News.ru, филиппинец Джервин Анкахас в седьмой раз защитил свой титул чемпиона IBF в наилегчайшем весе, победив японца Рюити Фунаи.