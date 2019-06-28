Чемпион мира в среднем весе по версии WBC американец Джермалл Чарло в главном бою вечера бокса в Хьюстоне победил по очкам соотечественника Брэндона Адамса (21-3, 13 КО) и защитил титул, который он получил за несколько дней до боя (29-0, 21).
На протяжении всех 12 раундов Чарло владел инициативой, а у Адамса не было ни малейшего шанса выполнить предматчевое обещание и нокаутировать непобеждённого соперника. Судьи отдали победу Чарло со счётом 120:108 (двое) и 119:109.
Как сообщал News.ru, камерунский тяжеловес Франсис Нганну нокаутировал бразильца Жуниора дос Сантоса за 71 секунду.