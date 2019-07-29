Российский легковес Арман Царукян, ставший известным благодаря совместным тренировкам с соперником Хабиба Нурмагомедова Дастином Порье, намерен принять участие в турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Москве.
Арман не получил травм в последнем поединке. Он с удовольствием готов выступить в Москве. Мы уже оповестили руководство UFC, что он будет готов и горит желанием там выступить, — приводит слова менеджера Царукяна Саята Абрахманова ТАСС.
28 июля в Эдмонтоне Царукян одержал первую победу в UFC, взяв верх по очкам над канадцем Оливье Обеном-Мерсье. Он дебютировал в лучшей лиге мира в апреле 2019 года, когда на турнире в Санкт-Петербурге также решением судей уступил соотечественнику Исламу Махачеву.
Как сообщал News.ru, в Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу.