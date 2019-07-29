https://static.news.ru/photo/442f1ce0-b1cf-11e9-9e7b-fa163e074e61_1024.jpg Арман Царукян Фото: Арман Царукян/vk.com

Российский легковес Арман Царукян, ставший известным благодаря совместным тренировкам с соперником Хабиба Нурмагомедова Дастином Порье, намерен принять участие в турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Москве.

Арман не получил травм в последнем поединке. Он с удовольствием готов выступить в Москве. Мы уже оповестили руководство UFC, что он будет готов и горит желанием там выступить, — приводит слова менеджера Царукяна Саята Абрахманова ТАСС .

28 июля в Эдмонтоне Царукян одержал первую победу в UFC, взяв верх по очкам над канадцем Оливье Обеном-Мерсье. Он дебютировал в лучшей лиге мира в апреле 2019 года, когда на турнире в Санкт-Петербурге также решением судей уступил соотечественнику Исламу Махачеву.

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