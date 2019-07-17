https://static.news.ru/photo/40964aaa-a86e-11e9-bd2a-fa163e074e61_1024.jpg Абель Трухильо Фото: Abel Trujillo/facebook.com

Бывший боец Ultimate Fighting Championship (UFC), известный по поединкам с Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, Абель Трухильо был арестован в штате Колорадо по обвинению в сексуальной эксплуатации ребёнка и преступной непристойности.

Как сообщает TSN, с 16 июня он находится в следственном изоляторе округа Дуглас штата Колорадо с возможностью выхода под залог за сумму 10 тыс. долларов.

Последний поединок в UFC Трухильо провёл в декабре 2017 года и был уволен после поражения от Джона Макдесси. В 2007 и 2009 годах Трухильо уже признавался виновным в домашнем насилии в отношении матери своего ребёнка.

Как сообщал News.ru, Зубайра Тухугов может подраться на разогреве у Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242 в Абу-Даби.