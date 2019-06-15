https://static.news.ru/photo/43962c18-8fbc-11e9-89da-fa163e074e61_1024.jpg Майрис Бриедис Фото: Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

В Риге завершился второй полуфинал Всемирной боксёрской серии в первом тяжёлом весе. Местный боксёр Майрис Бриедис (26-1, 19 КО) нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО).

Бриедис во втором раунде после команды «стоп» ударил локтем соперника, за что рефери снял балл. После этого Бриедис послал противника в нокдаун боковым ударом и срубил правым прямым. Рефери отсчитал два нокдауна Гловацкому. В третьем раунде Бриедис нокаутировал поляка укороченным правым.

Как сообщал News.ru, финалистом Всемирной боксёрской серии в первом тяжёлом весе стал Юниер Дортикос.