https://static.news.ru/photo/10a7024c-b67b-11e9-abd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Plummer/Global Look Press

Американский боксёр Маркус Браун (23-1, 16 КО) проиграл техническим решением судей экс-чемпиону мира из Канады Жану Паскалю (34-6-1, 20 КО), который завоевал временный титул по версии WBA и серебряный по версии WBC в полутяжёлом весе.

Начало боя осталось за Брауном, однако Паскаль постепенно прибрал инициативу к рукам и в четвёртом и седьмом раундах отправлял соперника на настил ринга. В результате столкновения головами Браун получил сильное рассечение над левым глазом, из-за которого бой был остановлен. По итогам двух третей боя все судьи отдали победу Паскалю со счётом 75:74.

Как сообщал News.ru, Колби Ковингтон победил Робби Лолера в главном бою турнира UFC в Ньюарке.