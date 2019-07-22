https://static.news.ru/photo/ce136cca-acae-11e9-bd9c-fa163e074e61_1024.jpg Магомед Мадиев Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На проходящем в День бокса на Красной площади в Москве профессиональном турнире определились чемпионы России в среднем и втором полусреднем весе среди профессионалов.

В соглавном бою вечера яркий поединок выдали средневесы Магомед Мадиев (13-0-1, 4 КО) и Евгений Терентьев (14-2, 7 КО). Мадиев имел небольшое преимущество на протяжении боя, однако мнения судей разделились. Один из них посчитал победителем Терентьева со счётом 96:95, а двое других предопределили победу Мадиева — 96:95 и 99:92. Таким образом, Мадиев завоевал титул чемпиона России, титул чемпиона Азии по версии WBA и чемпиона Eurasian Boxing Parliament.

Боец клуба «Ахмат» Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО) в упорном поединке взял верх над Вагинаком Тамразяном (16-5, 5 КО). Едисултанов захватил инициативу в середине боя, но концовка была за его оппонентом. Один судья отдал победу Тамразяну со счётом 96:95, а двое других посчитали победителем Едисултанова 96:94 и 97:94.

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