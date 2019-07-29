Чемпион WBO в полутяжёлом весе, россиянин Сергей Ковалёв, готовящийся к бою с Энтони Ярдом в Челябинске 24 августа был снят с рейса из Майами в Лос-Анжелес из-за непристойного поведения.
Как сообщает, The Athlectic со ссылкой на отчёт аэропорта, 15 июля Ковалёв в самолёте Майами — Лос-Анжелес хватал пассажирку за руку, целовал и бросал в неё деньги из-за чего она не чувствовала себя в безопасности и вызвала персонал воздушного судна. Капитан корпабля принял отношение снять Ковалёва с борта. После этого боксёр не был арестован.
Ранее Ковалёв ужё был участником инцидента с обвинением в домогательствах. Американка подала на него заявление по обвинению в домогательствах и побоях. Боксёр был задержал, но после этого выпущен под залог.
Как сообщал News.ru, Ковалёв заявил, что рефери должен был остановить бой Максима Дадашева, от последствий которого он скончался.