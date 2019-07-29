https://static.news.ru/photo/1d630646-b2a4-11e9-a41f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион WBO в полутяжёлом весе, россиянин Сергей Ковалёв, готовящийся к бою с Энтони Ярдом в Челябинске 24 августа был снят с рейса из Майами в Лос-Анжелес из-за непристойного поведения.

Как сообщает, The Athlectic со ссылкой на отчёт аэропорта, 15 июля Ковалёв в самолёте Майами — Лос-Анжелес хватал пассажирку за руку, целовал и бросал в неё деньги из-за чего она не чувствовала себя в безопасности и вызвала персонал воздушного судна. Капитан корпабля принял отношение снять Ковалёва с борта. После этого боксёр не был арестован.

Ранее Ковалёв ужё был участником инцидента с обвинением в домогательствах. Американка подала на него заявление по обвинению в домогательствах и побоях. Боксёр был задержал, но после этого выпущен под залог.

Как сообщал News.ru, Ковалёв заявил, что рефери должен был остановить бой Максима Дадашева, от последствий которого он скончался.