https://static.news.ru/photo/9720bc66-b69c-11e9-898c-fa163e074e61_660.jpg Максим Дадашев Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боксёра Максима Дадашева, который скончался в США после боя в Оксон-Хилле с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили в Петербурге 4 августа.

После прощания в Петергофском морге Николаевской больницы, согласно мусульманскому обычаю, был проведён обряд омовения и обязательный намаз (молитва) за усопшего, сообщает ТАСС .

Как уже писал News.ru, всего за свою карьеру боксёр, выступавший в первой полусредней весовой категории, провёл 14 боёв, победив 13 раз (10 раз нокаутировал соперников). Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в Штатах. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксёра. По пути в раздевалку он потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга.