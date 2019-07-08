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Российский боксёр полутяжёлого веса Максим Власов прокомментировал присутствие в углу своего соперника по бою Айзека Чилембы, который состоится 20 июля в Геленджике, легендарного чемпиона мира в четырёх весовых категориях Роя Джонса.

Рой Джонс — очень опытный боец, но с точки зрения техники и тактики он не гений. Когда он боксировал, добивался успеха за счёт личных качеств, своих рефлексов и интуиции, но...