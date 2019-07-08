Российский боксёр Максим Власов проведёт 20 июля в Геленджике бой-реванш с малавийцем Айзеком Чилембой, которому уступил восемь лет назад. Власов поделился своим мнением о предстоящем поединке.
Чилемба неудобен для любого соперника. Это классический пример боксёра-спойлера, который сам вроде бы ничего не делает, но при этом не даёт сопернику проявить свои лучшие качества. В него очень сложно попасть. В первом бою были определённые обстоятельства, которые не позволили мне выступить лучше, — рассказал Власов News.ru.
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