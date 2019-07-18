Я думаю, он сможет преподнести мне что-то новое. Прошлой подготовкой я остался доволен. К сожалению, мы не успели увидеть, насколько технически, тактически и функционально я был готов. Всё получилось очень быстро, но в целом он хочет увидеть от меня какую-то картинку, поэтому мы сейчас больше работаем над тактическими заданиями, — рассказал Тищенко News.ru.