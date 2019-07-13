https://static.news.ru/photo/c14ed4ee-a5f0-11e9-aa8b-fa163e074e61_1024.jpg Николай Потапов Фото: Nikolayponapov/vk.com

Российский боксёр наилегчайшего веса Николай Потапов (20-2-1, 11 КО) проиграл по очкам американцу Джошуа Гриру-младшему (21-1-1, 12 КО) в главном бою вечера на турнире в штате Нью-Джерси.

Бой продлился все отведённый 12 раундов, по итогам которых один судья поставил ничейный счёт 114:114, а двое других отдали победу Гриру со счётом 116:112 и 115:113. Для 28-летнего Потапова это поражение стало вторым в профессиональной карьере.

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