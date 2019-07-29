https://static.news.ru/photo/ad2cc6ce-b2a2-11e9-b7c4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Папин Фото: Алексей Папин/vk.com

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин рассказал, почему принял бой за титул WBC Silver с Илунгой Макабу на коротком уведомлении.

После боя в Екатеринбурге я планировал взять паузу, отдохнуть и провести время с семьёй, но поступило предложение, и я снова в зале. Я столько времени пахал, а сейчас хотел бы получить за это признание от публики, которая любит бокс. В Челябинске мне доводилось сражаться за звание чемпиона мира по кикбоксингу. Я выиграл на арене «Трактор» бой за титул чемпиона мира, так что надеюсь, что и в этот раз эта арена станет для меня счастливой, — рассказал Папин News.ru.

Папин проведёт поединок с Илунгой Макабу 24 августа в Челябинске в со-главном событии боя за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе между Сергеем Ковалёвым и Энтони Ярдом.

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