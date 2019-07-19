Состояние российского боксёра Максима Дадашева после проведённой трепанации черепа оценивается как критическое.
Макс перенёс операцию. Доктор говорит, что он находится в критическом состоянии, — сообщил
ТАССменеджер спортсмена Эгис Климас.
Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра.
По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru.