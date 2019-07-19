https://static.news.ru/photo/85501014-aad4-11e9-83e3-fa163e074e61_1024.jpg Максим Дадашев Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Состояние российского боксёра Максима Дадашева после проведённой трепанации черепа оценивается как критическое.

Макс перенёс операцию. Доктор говорит, что он находится в критическом состоянии, — сообщил ТАСС менеджер спортсмена Эгис Климас.

Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра.

По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru.