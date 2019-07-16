Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в главном бою турнира компании 12 октября выступит известный боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов, который не подтвердил этой информации.
Это всё это находится только в рамках обсуждения, никакой конкретики пока нет. Мне вообще интересны единоборства. Я люблю соревноваться, и не важно по каким правилам. У меня есть соответствующая база. Я мастер спорта по рукопашному бою. Там тоже смешанные правила, и многие выходцы из рукопашного боя участвуют в боях по ММА, — рассказал Кудряшов News.ru.
Также он отметил, что не планирует завершать карьеру в профессиональном боксе и полностью переходить в ММА.
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