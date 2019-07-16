https://static.news.ru/photo/f2563d70-a7e4-11e9-bf40-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Кудряшов Фото: instagram.com/dmitry__kudryashov

Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в главном бою турнира компании 12 октября выступит известный боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов, который не подтвердил этой информации.

Это всё это находится только в рамках обсуждения, никакой конкретики пока нет. Мне вообще интересны единоборства. Я люблю соревноваться, и не важно по каким правилам. У меня есть соответствующая база. Я мастер спорта по рукопашному бою. Там тоже смешанные правила, и многие выходцы из рукопашного боя участвуют в боях по ММА, — рассказал Кудряшов News.ru.

Также он отметил, что не планирует завершать карьеру в профессиональном боксе и полностью переходить в ММА.

Полностью интервью с Кудряшовым читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».