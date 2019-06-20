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Чемпион Ultimate Fighting Championship в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо перенёс операцию на плече и не сможет защищать свои титулы до 2020 года, так как процесс восстановления продлится пять-шесть месяцев.

Как сообщает ESPN, Сехудо порвал мышцу плеча во время первого раунда титульного боя с Марлоном Мораесом на турнире UFC 238 в Чикаго. Ранее News.ru писал, что боец Bellator Вадим Немков...