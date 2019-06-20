Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэна Уайт рассказал о сроках и месте проведения объединительного чемпионского боя в среднем весе между чемпионом Робертом Уиттакером и временным чемпионом Исраэлем Адесаньей.
Я проведу этот бой в Австралии осенью. Столь грандиозное событие распахнёт двери для UFC в этой стране, - цитирует Уайта MMAJunkie.com.
Турнир UFC 243 должен состояться 6 октября в Австралии, где живут оба обладателя чемпионских поясов.
Как сообщал News.ru, из-за перенесённой операции чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выбыл из строя до конца года.