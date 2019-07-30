https://static.news.ru/photo/65fc430e-b39e-11e9-8669-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский боксёр Александр Поветкин проведёт бой против британца Хьюи Фьюри.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса», поединок состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа.

Поветкин в сентябре проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), WBO и Международной боксёрской федерации (IBF). Зимой Поветкин перенёс операцию на обоих локтях.

Всего за карьеру российский боксёр выиграл 34 боя и два проиграл.

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