Поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби против американца Дастина Порье смогут посетить более 13 тыс. человек.
Арена строится, работы будут завершены 15 августа. Она будет вмещать более 13 тысяч зрителей, — сообщили
ТАССорганизаторы турнира
Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.
Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.