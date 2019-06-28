https://static.news.ru/photo/ec866796-9b17-11e9-834c-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби против американца Дастина Порье смогут посетить более 13 тыс. человек.

Арена строится, работы будут завершены 15 августа. Она будет вмещать более 13 тысяч зрителей, — сообщили ТАСС организаторы турнира

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.