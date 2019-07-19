https://static.news.ru/photo/71a54afa-aa09-11e9-b728-fa163e074e61_1024.jpg Лиана Джоджуа Фото: Лиана Джоджуа/vk.com

Выступающая в Ultimate Fighting Championship (UFC) боец из Грузии Лиана Джоджуа рассказала о подготовке к бою с Сарой Морас на турнире 7 сентября в Абу-Даби в клубе «Ахмат».

Я стала первой представительницей «Ахмата», которую пригласили в этот клуб. Отношение действительно необычное. Ко мне относятся трепетно, больше заботятся, думают о моём комфорте. Мне очень нравится в клубе. Специально для меня приглашают на сборы несколько девушек, чтобы у меня был выбор спарринг-партнёров и я могла с ними тренироваться, — рассказала Джоджуа News.ru.

Джоджуа проведёт бой с Сарой Морас в весе до 61 кг в предварительном карде турнира UFC 242, главным событием которого станет титульный поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. По словам спортсменки, в будущем она намерена согнать вес и выступать в категории до 57 кг.

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