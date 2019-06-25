Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бруно Силва не прошёл допинг-тест из-за употребления средства для роста волос.
Бруно сдал тест на допинг, который показал положительный результат, после употребления препарата для роста волос. Все данные отправлены в UFC и USADA, — сообщили
ТАССв команде спортсмена.
29-летний Силва провалил тест перед своим дебютным поединком в UFC. Его профессиональный рекорд — 19 побед и шесть поражений в 25 боях.
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