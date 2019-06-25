Бруно Силва Фото: Bruno Silva/facebook.com

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бруно Силва не прошёл допинг-тест из-за употребления средства для роста волос.

Бруно сдал тест на допинг, который показал положительный результат, после употребления препарата для роста волос. Все данные отправлены в UFC и USADA, — сообщили ТАСС в команде спортсмена.

29-летний Силва провалил тест перед своим дебютным поединком в UFC. Его профессиональный рекорд — 19 побед и шесть поражений в 25 боях.

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