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Американский полутяжеловес Джон Джонс высоко отозвался о российском чемпионе Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

Хабиб настоящий мужчина, я его уважаю. Его рекорд всё говорит за него. Он настоящий трудяга, — приводит tofight слова Джонса. 30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его...