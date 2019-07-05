https://static.news.ru/photo/46101bc4-9f12-11e9-988d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) и клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко прокомментировал положительную пробу своего товарища по команде Ивана Штыркова.

При мне он постоянно тренировался чистым. Это было видно. Когда подписывал контракт с UFC, он знал, что USADA будет его проверять, поэтому точно не стал бы делать глупостей и «химичить». Но если он принимал препарат год или два назад, могла остаться незначительная концентрация. Но я ни разу не видел, чтобы он колол или ел что-то запрещённое, — рассказал Кунченко News.ru.

Также боец подчеркнул, что всегда был противником употребления запрещённых веществ и прошёл уже шесть допинг-тестов в UFC.

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