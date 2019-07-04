https://static.news.ru/photo/73ee25f4-710e-11e9-bd6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция задержала трёх мужчин в городе Верхний Уфалей после массовой потасовки.

Как сообщает Znak.com, в Челябинской области произошёл конфликт между жителями казачьей станицы и семьёй предпринимателя — выходцами из Азербайджана. Сообщается, что в драке принял участие российский боец смешанных единоборств Сергей Калинин.

В пресс-службе ГУМВД России по региону заявили, что дело возбуждено по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»).

Калинин — мастер спорта по кикбоксингу, чемпион мира по панкратиону.

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.