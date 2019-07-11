Я пропустил удар непонятно откуда. Так и не понял, как он прилетел. Я немного расслабился и не ожидал, что он сможет так ударить из такого поражения. Но я не оспариваю его победу и его заслугу. Я сам виноват в своём поражении. Но очень сильно хочу взять реванш и доказать ему, себе и всем, что это был просто лаки-панч, — рассказал Настюхин News.ru.