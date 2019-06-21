Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артём Лобов перед боем на турнире Bare Knuckle FC против бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи пообещал сильно избить оппонента.
Он получит хороший чек, а я сделаю пару дырок в его голове. В итоге все будут счастливы. Уважение к Малиньяджи? Такого спортсмена никто не уважает, — приводит слова Лобова MMAFighting.
Поединок между Лобовым и Малиньяджи пройдёт 22 июня во Флориде.
Лобов тренируется вместе с ирландским бойцом Конором Макгрегором и является его давним другом и спарринг-партнёром.
На турнире Bare Knuckle FC бойцы выступают без перчаток, лишь в боксёрских бинтах.
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