https://static.news.ru/photo/035c691e-9417-11e9-bb72-fa163e074e61_1024.jpg Артём Лобов Фото: Артём Лобов/vk.com

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артём Лобов перед боем на турнире Bare Knuckle FC против бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи пообещал сильно избить оппонента.

Он получит хороший чек, а я сделаю пару дырок в его голове. В итоге все будут счастливы. Уважение к Малиньяджи? Такого спортсмена никто не уважает, — приводит слова Лобова MMAFighting.

Поединок между Лобовым и Малиньяджи пройдёт 22 июня во Флориде.

Лобов тренируется вместе с ирландским бойцом Конором Макгрегором и является его давним другом и спарринг-партнёром.

На турнире Bare Knuckle FC бойцы выступают без перчаток, лишь в боксёрских бинтах.

Ранее News.ru писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет боксировать с Александром Поветкиным из-за политики.