Экс-чемпион M-1 Challenge в лёгком весе боец клуба Ferrum Александр Бутенко поделился дальнейшими планами после поражения от Гойти Дазаева на турнире M-1 Challenge 102 в Нур-Султане.
Следующий бой планирую провести уже через полтора месяца. Этот поединок имеет свою историю и подтекст. Это будет реванш за поражение, которое я потерпел из-за травмы, когда поединок был остановлен. Нужно будет отдать должок этому сопернику. После этого уже можно будет отдохнуть и тщательно подготовиться к турниру М-1 Challenge в Челябинске, — рассказал Бутенко News.ru.
Как сообщал News.ru, казахстанский боец Шавкат Рахмонов выиграл главный бой на M-1 Challenge 102 и защитил свой чемпионский титул в полусреднем весе.