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Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об общении с Криштиану Роналду и назвал своих претендентов на приз лучшему футболисту года.

Мы переписываемся с Криштиану Роналду. Он вроде удачный провёл сезон, но они проиграли Лигу чемпионов. Сложно сказать, кто ближе к «Золотому мячу» — Месси, Криштиану, ван Дейк, Салах или вратарь...