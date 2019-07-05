С Александром Шлеменко у нас возникли разногласия, так как я не люблю сидеть на месте, а хочу изучать что-то новое. Ребята увидели, что я тренируюсь отдельно и пригласили в новую команду. Я был не против, потому что с этими ребятами я давно знаком, раньше тоже тренировался у Александра. Мне понравились условия, атмосфера в команде, где все помогают друг другу, — рассказал Кунченко News.ru.