Российский боец Мовсар Евлоев рассказал о подготовке к поединку с британцем Майком Гранди, который состоится 31 августа в китайском Шеньчжене. Основной тренировочный лагерь экс-чемпион M-1 Challenge проводит в Таиланде.
В Таиланде всегда много хороших бойцов, так что со спарринг-партнерами здесь у меня все отлично. Климат мне тоже очень подходит, потому что я жару хорошо переношу. Более того в Шеньчжене, где пройдёт турнир, похожий климат. Думаю, что это хорошо скажется на моей акклиматизации перед боем, — рассказал Евлоев News.ru.
Также боец отметил, что его соперник достаточно хорош, чтобы стать проверкой борцовских качеств в бою.
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