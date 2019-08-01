В Таиланде всегда много хороших бойцов, так что со спарринг-партнерами здесь у меня все отлично. Климат мне тоже очень подходит, потому что я жару хорошо переношу. Более того в Шеньчжене, где пройдёт турнир, похожий климат. Думаю, что это хорошо скажется на моей акклиматизации перед боем, — рассказал Евлоев News.ru.