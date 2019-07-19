Боец ММА из Грузии Лиана Джоджуа поделилась ожиданиями от первого боя в Ultimate Fighting Championship (UFC) с Сарой Морас, который пройдёт 7 сентября на турнире в Абу-Даби, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.
У Сары хорошая база джиу-джитсу, но сейчас она идёт на череде поражений. Думаю, у меня хорошие шансы на победу. Букмекеры также считают меня фаворитом. Она опасна в борьбе, и там нельзя её недооценивать. Надеюсь проявить себя там во всей красе и одержать эффектную победу с характером, с рубками, как я это люблю, — рассказала Джоджуа News.ru.
Полностью интервью с Джоджуа читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».