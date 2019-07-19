Фото: Лиана Джоджуа/vk.com

Выступающая в Ultimate Fighting Championship (UFC) боец из Грузии Лиана Джоджуа рассказала о подготовке к бою с Сарой Морас на турнире 7 сентября в Абу-Даби в клубе «Ахмат».

Я стала первой представительницей «Ахмата», которую пригласили в этот клуб. Отношение действительно необычное. Ко мне относятся трепетно, больше заботятся, думают о моём комфорте. Мне очень нравится в клубе. Специально для...