Уникальность Фёдора — его стойкость, его сила духа и несгибаемый характер. Хейтеры говорят, что Фёдору пора завершать карьеру. Но только сам Фёдор знает, пора ему или не пора уходить. Лично для меня каждый его бой — это большая радость, что он выходит в клетку. Я бы очень хотел посмотреть реванш Емельяненко с Митрионом. Кто бы ни стал его соперником, каждый его бой фанаты ММА будут ждать с большим нетерпением, — приводит слова Шаматавы пресс-служба лиги ACA.