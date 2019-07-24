https://static.news.ru/photo/86d29fe2-addb-11e9-8fc7-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Бивол Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал трагедию, случившуюся с соотечественником Максимом Дадашевым.

Ты был настоящим воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и закатить такой боище на радость публике, — написал Бивол на своей странице в Instagram.

Всего за свою карьеру боксёр, выступавший в первой полусредней весовой категории, провёл 14 боёв, победив 13 раз (10 раз нокаутировал соперников).

Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра. По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью боксёра Максима Дадашева, писал News.ru.