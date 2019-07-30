https://static.news.ru/photo/ee00dfb0-b378-11e9-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Максим Дадашев (справа) Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский бойцовский промоушен Bellator пожертвовал денежные средства в фонд поддержки семьи погибшего российского боксёра Максима Дадашева.

Недавно бойцовская семья потеряла дорогого члена. Пожалуйста, присоединитесь к нашей организации и президенту Bellator Скотту Кокеру и сделайте частное пожертвование семье, пережившей смерть Максима, — говорится в заявлении на официальном сайте промоушена.

Дадашев после боя потерял сознание, после чего был госпитализирован. Ему провели трепанацию, удалили часть черепа и поместили в искусственную кому, но так и не смогли спасти жизнь.

Чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO американец Хосе Рамирес пожертвует более $30 тыс. в фонд скончавшегося Дадашева, ранее писал News.ru.