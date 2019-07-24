https://static.news.ru/photo/6d0ea166-ae06-11e9-9608-fa163e074e61_1024.jpg Ник Ньюэлл Фото: Nick Newell/facebook.com

Боец MMA Ник Ньюэлл (15-2), у которого ампутирована по локоть левая рука, подписал контракт с Bellator. 24 августа ему предстоит провести бой с Кори Браунингом на турнире Bellator 225.

Как сообщает MMAFighting.com, Соглашение пока рассчитано на один поединок, но может быть продлено по соглашению сторон. Ньюэлл был чемпионом в нескольких локальных американских организациях и сражался за титул чемпиона WSOF, в котором уступил будущей звезде UFC Джастину Гейтжи.

Как сообщал News.ru, тело умершего боксёра Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию в течение 10 дней.