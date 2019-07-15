Экс-претендент на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Али Багаутинов проведёт следующий бой 19 октября на турнире компании Fight Nights в Сочи против чемпиона организации казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Этот бой возглавит турнир. В настоящий момент ждём подписанные контракты. Также на турнире выступит Вартан Асатрян, - приводит ТАСС слова генерального продюсера компании Fight Nights Камила Гаджиева.
Этот турнир станет всего третьим в этом году для некогда одной из ведущих российских промоутерских компаний, которая находится в кризисе после ареста главного акционера компании Зиявудина Магомедова.
Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов показал свой вариант челленджа с открыванием бутылки.