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Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов присоединился к набирающему по всему миру обороты популярному флешмобу Bottle Cap Challenge, когда популярные личности и обычные люди пытаются ногой открыть крышки различных бутылок.

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках UFC 242 Нурмагомедов проведёт поединок с американцем Дастином Порье. Ранее воспитанник футбольной академии «Чертаново» 11-летний Иван Журавлёв эффектно открыл бутылку ударом «рабона», который...