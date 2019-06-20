https://static.news.ru/photo/440cdf58-9380-11e9-933c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Simon/Global Look Press

Президент азиатской промоутерской компании One, организующей бои по правилам ММА, кикбоксинга и муай-тай Чатри Ситиотдонг заявил, что готов организовать объединительные поединки между чемпионами своей лиги и чемпионами Ultimate Fighting Championship (UFC).

Единственная площадка, с которой я бы хотел организовать совместный турнир, — это UFC. Они лучшие на Западе, мы — на Востоке, поэтому поединки чемпионов Запада против лучших бойцов Востока заставили бы мир встрепенуться, — цитирует Ситиотдонга MMAJunkie.com.

В различное время о готовности выставить своих чемпионов против лучших бойцов UFC говорили главы и других промоутерских компаний: Bellator и ACB.

Как сообщал News.ru, бой за объединение титулов UFC в среднем весе пройдёт в Австралии в октябре.