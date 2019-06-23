Ирландский боец ММА российского происхождения Артём Лобов в будущем может вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
В случае получения предложения от UFC мы будем его рассматривать. У Артёма ещё два боя по контракту в Bare Knuckle FC, но он может выступать в ММА, — цитирует ТАСС менеджера спортсмена Артёма Харланова.
Лобов тренируется вместе с ирландским бойцом Конором Макгрегором и является его давним другом и спарринг-партнёром.
Как сообщал News.ru, Артём Лобов победил в поединке на голых кулаках экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи.