https://static.news.ru/photo/ac614e32-95a0-11e9-862f-fa163e074e61_1024.jpg Артём Лобов (справа) Фото: Fotomag/imago sportfotodienst/Global Look Press

Ирландский боец ММА российского происхождения Артём Лобов в будущем может вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

В случае получения предложения от UFC мы будем его рассматривать. У Артёма ещё два боя по контракту в Bare Knuckle FC, но он может выступать в ММА, — цитирует ТАСС менеджера спортсмена Артёма Харланова.

Лобов тренируется вместе с ирландским бойцом Конором Макгрегором и является его давним другом и спарринг-партнёром.

Как сообщал News.ru, Артём Лобов победил в поединке на голых кулаках экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи.